وقال السيسي خلال حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس) إنه ​يقول لترامب "لا أحد يستطيع أن يوقف هذه الحرب في منطقتنا ‌في الخليج إلا أنت".

وفي إشارة إلى تأثير نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، استشهد السيسي ‌بمخاوف محللين ‌من أن سعر برميل النفط ربما يتجاوز 200 دولار، وقال إن هذه التقديرات ليست مبالغة.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي المجتمع ⁠الدولي إلى ‌حماية الممرات البحرية الحيوية، منددا بإغلاق إيران لمضيق ⁠هرمز وهجماتها على البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وفي كلمة ⁠ألقاها عبر الاتصال المرئي، قال إن العدوان الإيراني يشكل تهديدا للعالم.

وأضاف ​أن التهديدات الإيرانية ⁠ضد منشآت الطاقة ​وإغلاق مضيق هرمز لا يشكلان فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بل يمثلان أيضا تهديدا مباشرا ​للطاقة العالمية.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى خنق مسار ​حيوي ‌كان يمر من خلاله في السابق نحو خُمس إمدادات النفط ​العالمية.