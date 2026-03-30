وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة أن سلاح الجو الملكي اعترض الصواريخ الخمسة التي انطلقت من إيران، إضافة إلى المسيّرة، وتمكن من تدميرها.

من جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المختصة تعاملت خلال الفترة نفسها مع 20 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأشار إلى إصابة سيدة إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها وسط المملكة، قبل أن تغادر المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، داعياً إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، والإبلاغ عن أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مع ضرورة عدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.