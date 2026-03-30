وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الجندي قُتل إثر إصابة دبابة بصاروخ مضاد للدروع، فيما أُصيب ضابط في الكتيبة التاسعة بجروح وُصفت بأنها خطيرة.

وبحسب البيان، وقعت الحادثة أمس قرابة الساعة 9:30 مساء، عندما أطلق عناصر من حزب الله عدة صواريخ مضادة للدروع باتجاه دبابة تابعة للكتيبة 9 في اللواء 401، أثناء وجودها في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الصاروخ الأول أصاب الدبابة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المدفعي وإصابة الضابط.

وأضاف أن عدة صواريخ أخرى أُطلقت لاحقا خلال عمليات الإخلاء، في محاولة لـ"التشويش" على القوات، من دون تسجيل إصابات إضافية.

وأكد الجيش أن القوات التي وصلت إلى موقع الهجوم ردّت بإطلاق النار على مصادر النيران، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة ما إذا كانت الخلية المنفذة قد تم القضاء عليها.

وفي سياق متصل، قال مصدر عسكري إسرائيلي إن اللواء 401 تمكّن منذ دخوله العمليات البرية خلال الأسبوع الماضي من قتل نحو 20 مسلحا في جنوب لبنان، بينهم عناصر من خلايا الصواريخ المضادة للدروع وآخرون قال إنهم "اقتربوا من الخطوط الأمامية".

وأضاف المصدر أن معظم عمليات رصد واستهداف خلايا الصواريخ المضادة للدروع والقناصة تتم عبر القوات البرية والدبابات والمروحيات القتالية.