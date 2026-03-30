وأضافت الوكالة نقلا عن ⁠الهيئة "تمكنت ‌وحداتنا من ⁠التصدي لأغلب الطائرات المسيرة وأسقطتها... ⁠ندرس خياراتنا وسنقوم ⁠بالرد المناسب لتحييد أي خطر، ومنع أي اعتداء على الأراضي السورية".

وقبل أيام، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق صباح النعمان، إن القوات الأمنية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 4 من العناصر الخارجة عن القانون قامت بإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السورية من ناحية ربيعة بمحافظة نينوى، 400 كيلومتر شمالي بغداد.

وأكد النعمان أن "العراق حريص على أمن الدول المجاورة، ولن يسمح بأن يكون منطلقاً لأي اعتداء على أي دولة، وفق ما تمليه ثوابتنا الدستورية والقانونية".