وأوضحت الوزارة أن الهجوم أسفر عن تدمير طائرة من طراز "Antonov-132" تابعة لسلاح الجو العراقي، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن العراق وسيادته.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بدويّ سلسلة انفجارات غربي بغداد في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني قوله إنه تم سماع دويّ أكثر من 5 انفجارات في مناطق متفرقة من الكرخ بالعاصمة بغداد.

ولم تتضح على الفور وفق المصدر طبيعة المقذوفات المستخدمة، أو حجم الخسائر الناجمة عن الاستهداف أو مكانه.

وأوضح المصدر أن معلومات أولية تشير إلى أن الهجوم استهدف محيط مطار بغداد.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عراقية بإسقاط مسيّرة قرب القنصلية الأميركية في أربيل بكردستان العراق.