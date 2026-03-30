وأفادت مصادر طبية "بمقتل 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مسجد الشافعي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أعلنت، الأحد، عن "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و13 قتيلا، و172 ألفا و13 مصابا، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 قتلى، و18 إصابة"، مشيرة إلى أن "إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 705، وإجمالي الإصابات إلى 1913، فيما جرى انتشال 756 جثمانا".