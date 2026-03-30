ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني قوله إنه تم سماع دويّ أكثر من 5 انفجارات في مناطق متفرقة من الكرخ بالعاصمة بغداد.

ولم تتضح على الفور وفق المصدر طبيعة المقذوفات المستخدمة، أو حجم الخسائر الناجمة عن الاستهداف أو مكانه.

وأوضح المصدر أن معلومات أولية تشير إلى أن الهجوم استهدف محيط مطار بغداد.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عراقية بإسقاط مسيّرة قرب القنصلية الأميركية في أربيل بكردستان العراق.

وكانت الحكومة العراقية قد أمرت بفتح تحقيق، عقب استهداف منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بطائرة مسيّرة في محافظة دهوك.

وذكرت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الطائرات المسيّرة، فيما سقطت إحداها قرب منزل بارزاني، متسببة بأضرار مادية، من دون تسجيل إصابات.

وندد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالحادث، وأعلن تشكيل فريق أمني وفني مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، للتحقيق في الحادث وتحديد المسؤولين.