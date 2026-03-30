و صرّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم رصد واعتراض 5 صواريخ باليستية باتجاه المنطقة الشرقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد قالت فجر الإثنين في منشور على حسابها في "إكس" إنه تم رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 10 مسيرات خلال الساعات الماضية.

وأبلغت السعودية، الأسبوع الماضي، الملحق العسكري ومساعده في السفارة الإيرانية، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة، بمغادرة المملكة، واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.