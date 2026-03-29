وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان عن المتحدثة الرسمية باسمها فاطمة عباس جوهر حياة، إنه "في مساء يوم الأحد الموافق 2026.03.29، تعرّض مبنى خدمي في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم من العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت، مما أسفر عن وفاة أحد العاملين (من الجنسية الهندية)، وتضرر المبنى بأضرار مادية جسيمة".

وأضاف البيان أن "الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها بشكل فوري، وفق خطط الطوارئ المعتمدة، للتعامل مع تداعيات الحادث، واستمرار كفاءة التشغيل، بالتوازي مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والجهات ذات الصلة لتأمين المواقع المتضررة".

ودعا البيان إلى "التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدةً مواصلة متابعة المستجدات بشفافية".

وشدد البيان على أن "سلامة واستقرار المنظومة الكهربائية والمائية تمثل أولوية قصوى، وأن جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية، تحسبا لأي طارئ وضمانًا لاستمرارية الخدمات الحيوية".