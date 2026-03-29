واكتشفت وحدات الجيش السوري، خلال عمليات تأمين المناطق الحدودية، نفقين يمتدان بين الأراضي السورية واللبنانية في محيط قرية حوش السيد علي بريف حمص الغربي.

وبيّنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أن النفقين كانا معدّين لعمليات التهريب من قبل ميليشيات لبنانية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة قامت بإغلاق النفقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا التطور في سياق عمليات متواصلة تنفذها القوات السورية لضبط الحدود ومنع التهريب، حيث كانت السلطات قد أعلنت في مناسبات سابقة ضبط أنفاق ومعابر غير نظامية تُستخدم لنقل البضائع والأشخاص.

كما يتزامن ذلك مع تنسيق أمني مستمر بين دمشق وبيروت في ملفات مكافحة التهريب والتنظيمات المسلحة.