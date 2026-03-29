واعتبر الشيخ عبد الله بن زايد أن استهداف أو التهديد باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية في المنطقة "يُشكّل انتهاكا صريحا وجسيما لأحكام القانون الدولي ومبادئه الراسخة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله أو تبريره".

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإصابة آخرين، فضلا عن ترويع ملايين المدنيين.

وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن تحويل منشآت الطاقة والموانئ والمطارات والممرات البحرية الدولية إلى أهداف عسكرية لا يهدد دولة بعينها فحسب، بل يُعرّض استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الحيوية لمخاطر جسيمة، ويقوّض الأمنين الإقليمي والدولي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن البنية التحتية المدنية ليست ساحة حرب، وأن استهدافها يشكل تجاوزا خطيرا وخطا أحمر لا يمكن التهاون معه تحت أي ظرف.

وشدد الشيخ عبد الله بن زايد على ضرورة الكفّ الفوري عن هذه الممارسات، والالتزام الصارم بحماية أرواح المدنيين وصون المنشآت المدنية، محذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات.