قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، إن محطة خنداب لإنتاج الماء الثقيل المعروفة إعلاميا باسم مفاعل آراك، قد لحقت بها أضرار جسيمة وتوقفت عن العمل.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية الإيرانية عن نائب محافظ مركزي، حسن قمري، قوله إن مجمع خنداب كان هدفاً لهجوم أمريكي-إسرائيلي، مؤكداً أنه لم يُسجل أي خسائر بشرية أو أضرار جراء الهجوم.
وقالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن الهجوم على مفاعل خنداب لم يسفر عن خسائر بشرية ولا خطر تلوث يهدد سكان المنطقة.
وتتمثل الأهمية التقنية والسياسية لمفاعل خنداب في كونه محوراً رئيسياً للبرنامج النووي الإيراني، حيث يثير قلقاً دولياً لقدرته على إنتاج ما بين 8 إلى 10 كيلوجرامات من البلوتونيوم سنوياً، وهي مادة صالحة لصناعة الأسلحة النووية.
وظل المفاعل نقطة ارتكاز في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي نص على إعادة تصميمه لتقليل كميات البلوتونيوم الناتجة عنه وضمان سلميته.