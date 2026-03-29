وتعرض مجمع "خنداب" للماء الثقيل في مدينة آراك شمال غربي إيران الجمعة، لهجوم جوي عقب إعلان إسرائيل عزمها شن غارات على موقع في المدينة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية الإيرانية عن نائب محافظ مركزي، حسن قمري، قوله إن مجمع خنداب كان هدفاً لهجوم أمريكي-إسرائيلي، مؤكداً أنه لم يُسجل أي خسائر بشرية أو أضرار جراء الهجوم.

وقالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن الهجوم على مفاعل خنداب لم يسفر عن خسائر بشرية ولا خطر تلوث يهدد سكان المنطقة.