أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر الذي استهدف أحد المعسكرات في دولة الكويت ، وأسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي". ووفق بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد "

وأكدت وزارة الخارجية، في البيان أن هذا الاعتداء يُمثل انتهاكا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيدا خطيرا يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة.