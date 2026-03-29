ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خيار شن هجوم أوسع نطاقا، بما في ذلك السيطرة على إحدى الجزر أو أراض أخرى في إيران، في إطار مساعيه لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

ووفق الصحيفة، فقد حذر خبراء عسكريين من أن قوام القوات البالغ 50 ألف جندي، والذي يتواجد جزء كبير منه في البحر، يعد محدودا للغاية لأي عمليات برية واسعة.

وأشاروا إلى أن إسرائيل حشدت أكثر من 300 ألف جندي لعملياتها في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، فيما بلغ قوام التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لغزو العراق عام 2003 نحو 250 ألف جندي في مراحله الأولى.

وأضاف الخبراء أن السيطرة على بلد بحجم إيران، الذي تبلغ مساحته نحو ثلث مساحة الولايات المتحدة القارية ويقطنه قرابة 93 مليون نسمة، باستخدام قوة قوامها 50 ألف جندي فقط، تعد مهمة مستحيلة، فضلا عن صعوبة الحفاظ على هذه السيطرة، في ظل تعقيداته الجغرافية والبنيوية وترسانته العسكرية الكبيرة.