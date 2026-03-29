ويظهر في الفيديو إيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى جانب عدد من القادة الأميركيين والإسرائيليين.

وأدت الحملة العسكرية على إيران إلى مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين أبرزهم المرشد علي خامنئي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ، ووزير المخابرات إسماعيل الخطيب، ومستشار خامنئي علي شمخاني، وقائد بحرية الحرس الثوري رضا تنغسيري، والقائد الأعلى للحرس الثوري محمد باكبور، ووزير الدفاع عزيز ناصر زاده، وقائد قوات الباسيج رضا سليماني، ورئيس مخابرات البحرية التابعة للحرس الثوري بهنام رضائي، فضلا عن قادة آخرين.

وعلى الصعيد الميداني كشفت صحيفة واشنطن بوست، الأحد، أن قدرات إيران العسكرية قد تتضررت بشدة، وأن عشرات المواقع الخاصة بإنتاج الصواريخ الباليستية وإطلاقها قد تضررت بشدة بسبب الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وأظهرت مراجعة أجرتها صحيفة واشنطن بوست وتحليل خبراء أن 4 من مواقع تصنيع الصواريخ الباليستية الرئيسية في إيران، إلى جانب ما لا يقل عن 29 موقعا لإطلاق هذه الصواريخ، قد تعرضت لأضرار خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الهجوم الأميركي الإسرائيلي، ما قوض الاستراتيجية العسكرية المركزية لإيران.