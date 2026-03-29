وجدد الشيخ محمد بن زايد خلاله الاتصال دعم دولة الإمارات كل ما يعزز أمن جمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان العراق. على ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه العراق عامة وإقليم كردستان العراق خاصة.

وتناول الاتصال العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية..وجدد معاليه إدانة هذا العدوان الإرهابي لما يمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضٍ للأمن والسلم الإقليمي والدولي.