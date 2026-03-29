وقال سكاليز لبرنامج هذا الأسبوع "This Week" على شبكة إيه بي سي نيوز "ABC News" الأحد: "لا توجد قوات برية على الأرض اليوم، غير أننا نجري الكثير من النقاشات حول ما قد يحدث لاحقا".

وأضاف: "لكني أعتقد أن معظم الناس ومعظم العقلاء يدركون أن امتلاك إيران لسلاح نووي ليس خيارا يرغب فيه أي منا".

ورفض سكاليز الإجابة عما إذا كان سيكون هناك دعم واسع النطاق من الجمهوريين لإرسال قوات برية إلى إيران.

وأضاف سكالييز قائلا: "لم نصل إلى تلك المرحلة بعد. ومن الواضح أنكم تشهدون تحركات للقوات، كما أن لدينا عددا من القواعد في تلك المنطقة أيضا، وهي موجودة هناك منذ فترة طويلة".

كانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق، عن مسؤول أميركي أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قد أوضح أنه لا يخطط لإرسال قوات برية في الوقت الحالي لإيران، لكنه يبقي جميع الخيارات على الطاولة.

في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن الولايات المتحدة تخطط لهجوم بري، رغم انخراطها علنا في جهود دبلوماسية للتفاوض على إنهاء الحرب.