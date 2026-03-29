وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في اجتماع الدورة العادية الـ 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إن "التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك، في إطار جامعة الدول العربية الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة".

وتابع أن "جامعة الدول العربية، أثبتت رغم مكانتها الرمزية، عجزا واضحا عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدور مؤثر في صون الأمن العربي".

وأكد وزير الخارجية على الحاجة الملحة إلى "إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وترسخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة".

واعتبر الوزير أنه "من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهدا في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسيا واقتصاديا، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة".