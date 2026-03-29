وقال نتنياهو في بيان مصوَّر "في لبنان، أمرت للتو الجيش بتوسيع المنطقة العازلة القائمة بشكل أكبر".

وأضاف "الهدف من ذلك هو احتواء خطر أي هجوم (يشنه مقاتلو حزب الله) بشكل نهائي، ومنع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو عقد تقييما أمنيا بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير،، لبحث توسيع نطاق العمليات البرية في الجنوب اللبناني.

وكان كاتس قد أعلن في 24 مارس أن الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على "منطقة أمنية عازلة حتى نهر الليطاني"، مشيرا إلى استهداف وتدمير معابر وجسور قال إن حزب الله استخدمها لنقل المقاتلين والأسلحة.

وتسعى إسرائيل، وفق تقارير إعلامية، إلى توسيع هذه المنطقة العازلة بشكل ملحوظ، في إطار استراتيجية تهدف إلى إبعاد التهديدات عن حدودها الشمالية، ومنع إعادة تموضع عناصر حزب الله قرب الحدود.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد العمليات العسكرية منذ مطلع مارس، حيث تواصل إسرائيل ضرب مواقع تعتبرها بنى تحتية عسكرية للحزب في المناطق الحدودية، بالتزامن مع تحذيرات للسكان بإخلاء بعض المناطق الجنوبية.