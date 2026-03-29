وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، إن المصابين يتلقون العلاج، مشيرا إلى أن الهجمات تسببت أيضا في خسائر مادية.

وأضاف العطوان أن الكويت تعرضت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لهجمات شملت 14 صاروخا باليستيا و12 طائرة مسيّرة.

وكان الحرس الوطني الكويتي قد أعلن في وقت سابق الأحد إسقاط أربع طائرات مسيّرة.

وشهد فجر الأحد تفعيل صفارات الإنذار خمس مرات إثر صد هجمات بالصواريخ والمسيّرات.

وأشار العطوان إلى أن الهجمات أسفرت كذلك عن أضرار مادية في مستودعات إحدى الشركات اللوجيستية الخاصة.

وبحسب السلطات الكويتية، بلغ إجمالي ما تم رصده من التهديدات الجوية المعادية 307 صواريخ باليستية، وصاروخين جوالين، و616 طائرة مسيّرة.