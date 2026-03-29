وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه "حفاظاً على سلامة البحارة ومرتادي البحر في ظل ما تتعرض له مملكة البحرين من عدوان إيراني سافر"، تحظر "الحركة البحرية لمرتادي البحر من مستخدمي سفن الصيد والنزهة".

ودعت الداخلية جميع مرتادي البحر الى "الالتزام بوقت الحظر البحري، وعدم الاقتراب من السواحل، حفاظا على سلامتهم وتجنبا للمساءلة القانونية".

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز السلامة البحرية ورفع مستوى الجاهزية في ظل الظروف الراهنة.