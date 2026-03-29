جاء القرار على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (165)، والذي ركّز بشكل أساسي على تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.

ومن المقرر أن تجري الموافقة النهائية على تعيين فهمي خلال القمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تقدير مصر لاعتماد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالإجماع قرار رفع توصية إلى الدورة العادية (٣٥) للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية بدعم ترشيح الوزير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٦.

ويعد نبيل فهمي، الذي تولى منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من 2013 إلى 2014، دبلوماسيا وأكاديميا مصريا بارزا، شغل عدة مناصب مهمة في السياسة الخارجية المصرية.

وكان فهمي شغل في الفترة بين عامي 1999 و2008 منصب سفير مصر لدى الولايات المتحدة، كما عمل سابقا في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، وهو أستاذ في العلاقات الدولية.

وكان أحمد أبو الغيط قد تولى منصب الأمين العام في يوليو 2016، واستمر لولايتين متتاليتين، حيث تنتهي ولايته الحالية في الأول من يوليو.