وأوضح الجيش، في بيان، أن العملية هدفت إلى "تحديد وتفكيك بنى تحتية تابعة لتنظيمات إرهابية"، إضافة إلى جمع معلومات استخباراتية وصفها بـ"الحيوية"، مشيرا إلى أن التحرك يأتي في إطار منع تلك التنظيمات من ترسيخ وجودها على امتداد الحدود في جنوب لبنان.

وأضاف أن القوات تحركت عبر تضاريس معقدة تتطلب قدرات خاصة، مؤكدا استمرار العمليات الاستباقية لمنع أي تهديدات محتملة في المنطقة الحدودية.

واحتلت إسرائيل السفح السوري لجبل الشيخ عقب سقوط حكم الرئيس بشار الأسد أواخر العام 2024، إذ قامت بتوسيع انتشارها في المنطقة العازلة من الجولان الذي تحتل أجزاء واسعة منه.

ما هي وحدة رجال الألب؟

وحدة رجال الألب أو وحدة "الألبينست" هي وحدة كوماندوز جبلية تابعة للجيش الإسرائيلي، متخصصة في العمليات العسكرية في التضاريس الجبلية المعقدة والظروف الجوية القاسية، خاصة في الثلوج والبرد القارس.

وتعمل الوحدة تحت قيادة لواء الجبال (810) وتعتبر جزءا أساسيا من القوات المنتشرة في منطقة جبل الشيخ.

وتتقن القوة مهارات التزلج، التسلق الجبلي، والقتال في بيئات ثلجية، وتستخدم معدات وأدوات متطورة مخصصة للتنقل في المنحدرات الوعرة.