وقال علاوي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن بغداد تتابع عن كثب الهجمات التي طالت إقليم كردستان، بالتنسيق مع أربيل، مشيراً إلى وجود "عمل مشترك" لمواجهة التحديات الأمنية، خاصة في ظل محاولات بعض المجموعات استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات.

وكانت الحكومة العراقية قد أمرت بفتح تحقيق، عقب استهداف منزل نيجيرفان بارزاني بطائرة مسيّرة في محافظة دهوك، شمالي البلاد، في حادثة أثارت مخاوف من اتساع رقعة التوتر.

وأفادت مصادر أمنية بأن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من الطائرات المسيّرة، فيما سقطت إحداها قرب منزل بارزاني، متسببةً بأضرار مادية، من دون تسجيل إصابات.

وندد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالحادث، وأعلن تشكيل فريق أمني وفني مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، للتحقيق وتحديد المسؤولين.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الهجمات في شمال العراق، مع امتداد تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى الساحة العراقية، ما يفرض ضغوطاً متزايدة على بغداد لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق البلاد إلى صراع أوسع.

وأضاف أن العراق "يرفض استخدام أراضيه لاستهداف دول الجوار"، مؤكداً انفتاح بغداد على أي معلومات تتعلق بهجمات قد تنطلق من داخل البلاد.

وشدد علاوي على دعم الحكومة العراقية للجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب في المنطقة، معرباً عن تطلع بغداد إلى إدارة علاقاتها مع واشنطن وفق المصالح المشتركة.