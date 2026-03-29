وخلال لقائه مع سفير فنلندا لدى بغداد أنتي بوتكونين، أوضح الأعرجي أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية في البلاد، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن "المنطقة تشهد توترا متصاعدا نتيجة الحرب الدائرة"، مؤكدا أن "العراق يتبع سياسة متوازنة في علاقاته مع جميع الدول، ويعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد. كما أثنى على مواقف دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للحرب".

وشدد الأعرجي على ضرورة دعم الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة لحماية أمن العراق.

كما أكد على "أهمية الحفاظ على التماسك الوطني وتقديم الدعم الكامل للإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة، بما يسهم في حماية العراق وصون أمن شعبه، كما جددنا دعوتنا للقوى السياسية والفعاليات المجتمعية إلى الوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات الراهنة وتجاوز الظروف الاستثنائية".