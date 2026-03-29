وأشارت بطريركية اللاتين في القدس الى أن ذلك يحصل للمرة الأولى "منذ قرون".

وقالت البطريركية في بيان "هذا الصباح، منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وحارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو إيلبو من دخول الكنيسة في القدس وذلك أثناء توجههما للاحتفال بقداس أحد الشعانين".

وأضافت "نتيجة لذلك، وللمرة الأولى منذ قرون، مُنع رؤساء الكنيسة من إقامة قدس أحد الشعانين في كنيسة القيامة".