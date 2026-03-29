وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن هذه العمليات تمت بفضل الجاهزية القتالية العالية ويقظة القوات، مشيرة إلى استمرار التعامل مع "موجات متتابعة" من الهجمات.

وأعربت عن اعتزازها بكفاءة عناصرها وقدرتهم على حماية أجواء المملكة، مؤكدة أن الأداء العملياتي يعكس مستوى متقدما من الاستعداد والاحترافية.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة، والابتعاد عن مواقع الحطام أو الأجسام المشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو تداول الشائعات، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات.

وشددت على أن استهداف الأعيان المدنية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وتهديدا مباشرا للأمن الإقليمي.