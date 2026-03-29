وأضاف قاليباف في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن "العدو يبعث علنا برسائل تفاوض فيما يخطّط سرا لهجوم بري".

كما عبر قاليباف عن رفضه للبنود الأميركية الخمسة عشر التي أرسلتها واشنطن لطهران عبر وسطاء ضمن مساعي وقف الحرب.

وقال قاليباف إن واشنطن تطرح ما لم تحققه في الحرب لإنجازه عبر المسار الدبلوماسي.

كانت وكالة رويترز قد نقلت، السبت، عن مسؤول أميركي قوله إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاليا احتمالات واقعية لإجراء مفاوضات مع إيران تفضي إلى نتائج إيجابية.

وأوضح المسؤول أن ترامب مستعد للإنصات للإيرانيين، لكن "إذا لم يقبلوا واقع اللحظة الراهنة فسوف يتعرضون لضربات أقوى من أي وقت مضى".

وذكر المصدر، أن ترامب أوضح أنه لا يخطط لإرسال قوات برية في الوقت الحالي لإيران، لكنه يبقي جميع الخيارات على الطاولة.

وكانت إيران تدرس مقترحا من 15 نقطة، أُرسل عبر باكستان، وأشارت مصادر وتقارير إلى أن المقترح تضمن مطالب تتراوح بين تفكيك البرنامج النووي الإيراني، والحد من تطوير الصواريخ، وتسليم السيطرة فعليا على مضيق هرمز.