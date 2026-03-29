فقد أفاد مراسلنا، الأحد، بمقتل مسعفين اثنين في غارة إسرائيلية بالقرب من مستشفى مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، بينما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى مركز للهيئة الصحية في ديركيفا.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، إن 9 مستشفيات تعرّضت للاستهداف الإسرائيلي، ما أدى إلى توقف 5 منها عن الخدمة.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 18 اعتداءً على المسعفين، مما أسفر عن تضرر 48 آلية إسعاف.

وأكد ناصر الدين مقتل 51 مسعفاً جراء هذه الاستهدافات منذ الثاني من مارس الجاري.

وعلى الصعيد ذاته، قتل شخصان في غارة إسرائيلية على بلدة عبّا جنوبي لبنان، وفقا لمراسلنا.

وبهذا يرتفع عدد القتلى اليوم الأحد إلى 9 أشخاص.

وكانت وزارة الصحة اللبنانبة أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في غارة إسرائيلية على بلد الحنية في صور جنوبي لبنان.