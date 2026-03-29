وأفاد مراسلنا بتنفيذ الطيران الإسرائيلي لأحزمة نارية على قرى عدة جنوب لبنان، طالت مرجعيون والنبطية والحنية وبلدات أخرى.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فقد تم استهداف أكثر من 170 بنية تحتية تابعة لحزب الله اللبناني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خلال مواجهات في جنوب لبنان.

من ناحية ثانية، قال وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، إن 9 مستشفيات تعرّضت للاستهداف الإسرائيلي، ما أدى إلى توقف 5 منها عن الخدمة.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 18 اعتداءً على المسعفين، مما أسفر عن تضرر 48 آلية إسعاف. كما أكد مقتل 51 مسعفاً جراء هذه الاستهدافات منذ الثاني من مارس الجاري.

من جانبه.. قال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، إنه اتخذ بالتعاون مع وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة للتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، حول استهداف الصحفيين في لبنان.

وأكد أنه سيثير الخيارات القانونية المتاحة أمام لبنان في الجلسة الحكومية المقبلة.