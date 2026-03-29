وأوضحت الخارجية في بيان أن "الهجمات الغادرة والجبانة التي استهدفت سلطنة عُمان مؤخرا لم يعلن عن مسؤوليتها أي طرف ومازالت الجهات المختصة تتقصى مصدرها الحقيقي ودوافعها".

وتابع البيان "وإذ تستنكر سلطنة عُمان وتدين الحرب الجارية وكافة أعمال العنف والاستهدافات العسكرية على جميع دول المنطقة، فإنها تظل على عهدها وثوابتها الرصينة القائمة على ممارسة سياسة الحياد الفاعل والداعي إلى إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة ووقف الحرب الدائرة والعودة إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة جذور القضايا ودواعي الصراع الراهن في المنطقة حفاظا على مقوماتها وازدهارها وسلامة شعوبها".

والسبت، أفادت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن البحري أن ميناء صلالة أخلي وعلقت العمليات فيه "مؤقتا"، بعد إعلان السلطات العُمانية عن هجوم بمسيرتين عليه أسفر عن إصابة عامل وأضرار "محدودة".

وقالت شركة ميرسك العملاقة للشحن البحري في بيان إن الهجوم تسبب في "وقوع انفجارات" ثم "إخلاء الميناء فورا وتعليق العمليات فيه مؤقتا"، وأضافت أن "تقديرات ميرسك الحالية تشير إلى أن تعليق العمليات سيستمر لمدة 48 ساعة تقريبا".