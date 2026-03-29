وأرسلت واشنطن آلاف من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط. وقال الجيش الأميركي أمس السبت إن أول فرقتين وصلتا يوم الجمعة على متن سفينة هجومية برمائية.

استعدادات لعمليات برية

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تستعد لعمليات برية في إيران تستمر لأسابيع، وربما تشمل هجمات تنفذها قوات عمليات خاصة وقوات المشاة التقليدية. وأفادت الصحيفة أن من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوافق على خطط نشر قوات برية.

وذكرت رويترز أن البنتاغون يدرس عمليات عسكرية قد تشمل نشر قوات برية في إيران.

امتدت الحرب، التي اندلعت في 28 فبراير شباط بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران، في أنحاء الشرق الأوسط، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتضرر الاقتصاد العالمي بأكبر اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة يمكنها تحقيق أهدافها دون قوات برية. لكنه أقر بأنها تنشر بعض القوات في المنطقة حتى يحظى ترامب "بأقصى" قدر من المرونة لتعديل الاستراتيجية.

كما كان من المتوقع أن ينشر البنتاغون آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأميركي.

وأعلنت إسرائيل أمس السبت أنها شنت موجة من الهجمات على طهران، مستهدفة ما وصفها الجيش بأنها مواقع بنية تحتية تابعة للحكومة الإيرانية.

وواصلت إيران هجماتها على إسرائيل وعدة دول خليجية، كما استهدفت في وقت مبكر من اليوم الأحد مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في أربيل، وفقا لما ذكرته مصادر أمنية لرويترز، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من مقر بارزاني.

هجمات الحوثيين قد تشكل تهديدا جديدا للملاحة البحرية

أكدت إسرائيل، التي كانت تتعرض لهجمات صاروخية من الحوثيين على نحو دوري قبل الحرب، إطلاق صاروخ عليها من اليمن. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم بما قالت إنها صواريخ مجنحة وباليستية على إسرائيل.

وأشار الهجوم إلى تهديد جديد محتمل للملاحة البحرية العالمية، التي تضررت بالفعل من الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي كان في السابق ممرا لنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إن الجماعة نفذت هجوما ثانيا على إسرائيل، متعهدا بمزيد من الهجمات في المستقبل.

وأظهر الحوثيون قدرتهم على ضرب أهداف بعيدة عن اليمن وتعطيل ممرات الملاحة البحرية حول شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، كما فعلوا دعما لحركة حماس في حرب غزة.

فتح مضيق هرمز

وهدد ترامب بضرب محطات الطاقة الإيرانية وغيرها من البنية التحتية للطاقة إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز. لكنه مدد الموعد النهائي الذي فرضه لهذا الأسبوع، وأعطى إيران 10 أيام أخرى للرد.

أدت التهديدات الإيرانية بمهاجمة السفن في المضيق إلى منع معظم ناقلات النفط من محاولة عبور الممر المائي.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن إيران وافقت على السماح لعشرين سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني بالمرور عبر المضيق، مع السماح لسفينتين بالعبور يوميا.