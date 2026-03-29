وقال المتحدث باسم الحرس الوطني العميد جدعان فاضل إن "قوة الواجب" أسقطت 4 طائرات "درون" في المواقع التي تتولى تأمينها.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وكان موفدنا قد أفاد في وقت سابق بصدور تحذير رابع في الكويت من هجوم بالصواريخ والمسيرات.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًّا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

وأشارت إلى أن أصوات الانفجارات "إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

ودعت الأركان العامة الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.