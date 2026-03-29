وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال حادث في جنوب لبنان قتل جندي وأُصيب 3 آخرون بجروح متوسطة.

وجاء في بيان للجيش أن جنديا يبلغ 22 عاما، وهو من مدينة نيو هايفن في ولاية كونيتيكت الأميركية "سقط أثناء القتال في جنوب لبنان" السبت، مشيرا الى أنه يتبع للكتيبة 890 في لواء المظليين.

وأشار إلى أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم.

والجندي القتيل هو الخامس منذ استئناف الحرب مع حزب الله في الثاني من مارس الجاري.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت إصابة عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان وذلك بحادثين منفصلين، حسب قوله.

وقال الجيش الإسرائيلي "أُصيب أمس الجمعة ضابط في الجيش بجروح خطيرة، وأصيب ضابط آخر بجروح متوسطة، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك في جنوب لبنان".

وأضاف "وخلال الليلة وفي حادث آخر، أُصيب ضابط بجروح خطيرة، وأصيب 6 جنود بجروح متوسطة، نتيجة إطلاق صواريخ باتجاه قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان".