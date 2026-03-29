قتل 6 فلسطينيين من بينهم طفل، في غارتين جويتين إسرائيليتين على خانيونس، حسبما قال مسؤولون محليون في قطاع غزة ليل السبت.
وذكر المسؤولون أن الغارتين استهدفتا نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة التي تقودها حركة حماس.
ويأتي هذا في أحدث جولة من العنف، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ومضى عليه الآن أكثر من 5 أشهر.
وقال مسعفون إن طائرات إسرائيلية هاجمت نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة في خانيونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الشرطة و3 مدنيين، وإصابة 4 آخرين.
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على أحدث الهجمات.
وقتلت هجمات إسرائيلية أكثر من 680 فلسطينيا في غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار مع حماس حيز التنفيذ في نوفمبر من العام الماضي، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين في القطاع.
وقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.