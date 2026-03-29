وذكر المسؤولون أن الغارتين استهدفتا نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة ⁠التي تقودها حركة حماس.

ويأتي هذا في أحدث جولة من العنف، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه ‌الولايات المتحدة ومضى عليه الآن أكثر من 5 أشهر.

وقال مسعفون إن ‌طائرات إسرائيلية ‌هاجمت نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة في خانيونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الشرطة و3 مدنيين، ‌وإصابة 4 آخرين.

ولم يعلق الجيش ‌الإسرائيلي ⁠حتى الآن على أحدث الهجمات.

وقتلت هجمات إسرائيلية أكثر من 680 فلسطينيا في غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار مع ⁠حماس حيز التنفيذ ‌في نوفمبر من العام الماضي، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين في القطاع.

وقتل أكثر ⁠من 72 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب ⁠في أكتوبر 2023.