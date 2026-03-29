وأقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حدادا وطنيا لثلاثة أيام داخل البلاد وفي الممثليات الدبلوماسية بالخارج، مع تنكيس العلم.

وكشف بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية أن زروال توفي بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش في الجزائر العاصمة مساء السبت، بعد صراع مع مرض عضال.

واحتفظ زروال بعلاقة قوية مع تبون، الذي كان يتواصل معه ويزوره للاطمئنان على صحته.

وبعد استقلال الجزائر، تولى زروال عدة مسؤوليات في الجيش، حتى تم تعيينه قائدا للقوات البرية في قيادة الأركان.

واستقال من الجيش عام 1989، ثم عُين سفيرا في رومانيا عام 1990، ووزيرا للدفاع عام 1993.

وأصبح زروال رئيسا للجزائر لتسيير شؤون البلاد في مرحلة انتقالية بدأت يناير 1994، ثم انتخب رئيسا في نوفمبر 1995.

وفي سبتمبر 1998، أعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ليغادر منصبه في أبريل 1999 ويخلفه الراحل عبد العزيز بوتفليقة.