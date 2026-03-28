وتسلم الرسالة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على دولة الإمارات، وعدد من الدول الشقيقة.

ودان الشيخ عبد الله بن زايد والشيباني واستنكرا بشدة الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية، وأكدا حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

كما أكد الشيباني تضامن سوريا الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما الشقيقين.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد دعم دولة الإمارات للأشقاء في سوريا، وكل ما يسهم في تلبية تطلعاتهم نحو تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لحل الأزمات والقضايا العالقة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.