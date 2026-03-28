وكتب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، عبر حسابه على منصة إكس: "يسرني أن أشارككم نبأً سارا، وهو موافقة الحكومة الإيرانية على السماح لعشرين سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني بالمرور عبر مضيق هرمز، حيث ستعبر سفينتان المضيق يوميا".

وأضاف"يمثل هذا الإعلان الإيجابي خطوة هامة نحو السلام، وسيعزز جهودنا الجماعية في هذا الاتجاه. الحوار والدبلوماسية، ومثل هذه التدابير لبناء الثقة، هي السبيل الوحيد للمضي قدما".

وتوقفت حركة الشحن عبر المضيق بشكل شبه كامل تقريبا بعد أن قصفت إيران سفنا، مما أثار إدانات عالمية لأخذ المضيق الدولي رهينة في هذه الحرب.