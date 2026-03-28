ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "الحوثيون أطلقوا صاروخا ثانيا على إسرائيل اليوم وتم اعتراضه".

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت سابق، السبت، أنها أطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل.

وقال الحوثيون إن "الهجوم على إسرائيل يأتي نظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية في لبنان وإيران والعراق وفلسطين".

وأضافت الميليشيا الموالية لإيران أن عملياتها "سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة".

وذكر الجيش الإسرائيلي حينها أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا وآخر من طراز كروز باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضهما دون تسجيل إصابات، وفق ما أفاد به الجيش.

وإطلاق الجماعة هذا الصاروخ يأتي بعد مرور شهر على الحرب المستمرة بين إيران وأميركا وإسرائيل.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران قبل نحو شهر.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، السبت، إن إسرائيل كانت مستعدة منذ بداية الحرب لاحتمال انضمام الحوثيين إلى القتال، واصفا هجماتهم بأنها "مجرد تشتيت للانتباه".

وأضاف المسؤول، في تصريحات لقناة "كان نيوز"، أن توقيت انخراط الحوثيين بعد نحو شهر من اندلاع الحرب يعكس "معضلة" كانوا يواجهونها، مرجحا أن يكون ذلك مرتبطا بطلب إيراني في ظل الضغوط التي تتعرض لها طهران.

وأكد أن إسرائيل "ليست في حيرة" إزاء هذه الهجمات، مشددا على أن بلاده ستواصل استهداف إيران، وستقرر "متى وكيف" ترد على الحوثيين، مضيفا: "سيدفعون الثمن".