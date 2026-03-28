وأضاف المسؤول، في تصريحات لقناة "كان نيوز"، أن توقيت انخراط الحوثيين بعد نحو شهر من اندلاع الحرب يعكس "معضلة" كانوا يواجهونها، مرجحا أن يكون ذلك مرتبطا بطلب إيراني في ظل الضغوط التي تتعرض لها طهران.

وأكد أن إسرائيل "ليست في حيرة" إزاء هذه الهجمات، مشددا على أن بلاده ستواصل استهداف إيران، وستقرر "متى وكيف" ترد على الحوثيين، مضيفا: "سيدفعون الثمن".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا وآخر من طراز كروز باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضهما دون تسجيل إصابات، وفق ما أفاد به الجيش.

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع مسؤولية الحركة عن الهجمات، مؤكدا انضمامها إلى القتال إلى جانب إيران وحلفائها.

وقال المتحدث الحوثي إن عمليات الجماعة ستستمر "حتى تحقيق أهداف القتال"، محذرا من أي تحركات إسرائيلية أو أميركية في البحر الأحمر، ومنددا بالتصعيد العسكري ضد إيران.