.وتابع أدرعي: "في إطار هذه الغارات استهدف الجيش الإسرائيلي مقر منظمة الصناعات البحرية التابعة للنظام الإيراني. ويتولى هذا المقر مسؤولية بحث وتطوير وانتاج مجموعة متنوعة من الوسائل القتالية البحرية بما في ذلك سفن سطحية وتحت سطحية إلى جانب قطع بحرية مأهولة ومسيرة إضافة إلى محركات وأنظمة تسليح".

وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة أكس "أنجز سلاح الجو خلال الليلة الماضية سلسلة غارات واسعة استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في أنحاء طهران".

كما أضاف أنه تم "️استهداف هذا المقر يعمّق الضربة التي لحقت بالمنظومة البحرية للنظام الإيراني وعلى رأسه ضرب قدرات إنتاج الوسائل القتالية البحرية".

وأشار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه: "بالتوازي استهدف الجيش العديد من المواقع التي استُخدمت لإنتاج وتطوير وسائل قتالية متنوعة وأنظمة دفاع جوي وذلك بهدف الحفاظ على التفوق الجوي لسلاح الجو في أجواء إيران".