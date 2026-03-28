وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مساء السبت، مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة أربعة آخرين في قصف على مقر لهم في محافظة كركوك بشمال العراق ، ناسبة الضربات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب بيان صادر عن الحشد فقد تعرّض مقر قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة التابعة لهيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك، مساء اليوم السبت، إلى "اعتداء" إسرائيلي-أميركي عبر ثلاث ضربات جوية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الحشد وإصابة أربعة آخرين كحصيلة أولية".

وفي وقت سابق، الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام عراقية أن قصفا جويا استهدف أحد مقرات قوات الحشد الشعبي في قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار غربي بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 7 مقاتلين وإصابة 13 آخرين في الغارة الجوية على الأنبار.

والثلاثاء، استهدفت غارات جوية موقعا تابعا لقوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق، ما أسفر عن مقتل 15 مقاتلين على الأقل بينهم قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، إلى جانب إصابة 11 آخرين.

وفي السياق، أعلنت فصائل مسلحة عراقية، أنها قصفت قاعدة فكتوريا للدعم اللوجيستي الأميركي في محيط مطار بغداد الدولي

ويأتي ذلك في ظل تصعيد متسارع بين الولايات المتحدة و فصائل مسلحة موالية لإيران داخل العراق، على خلفية التوتر الإقليمي المرتبط بالمواجهة مع طهران.