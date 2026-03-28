وقالت مصادر أمنية إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الطائرات المسيرة، فيما سقطت إحداها قرب منزل بارزاني، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات.

,ندد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالهجوم، مؤكدا في بيان أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نيجيرفان بارزاني، وأمر بتشكيل فريق أمني وفني مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للتحقيق في الحادث وتحديد المسؤولين.

ويأتي الهجوم ضمن سلسلة هجمات متزايدة في شمال العراق، حيث تم استهداف مواقع تابعة لكل من قوات الحشد الشعبي وقوات البشمركة، في ظل امتداد الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى الساحة العراقية.

كما أشارت تقارير إلى أن جماعات مسلحة مدعومة من طهران نفذت هجمات على قواعد أميركية ومقار دبلوماسية، فيما اتهم الجيش العراقي الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ بعض الضربات الجوية داخل البلاد.

ويشهد إقليم كردستان تصاعدا في الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب، ما يزيد الضغوط على بغداد لاحتواء تداعيات التصعيد ومنع انزلاق العراق إلى ساحة صراع مفتوح.