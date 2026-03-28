وأوضح فانس أن الاستمرار في المسار الحالي يهدف إلى ضمان استقرار مستدام يمنع الحاجة إلى تدخل مستقبلي.

وقال: "سيستمر الرئيس في هذا المسار لفترة أطول قليلا لضمان أننا بمجرد مغادرتنا، لن نضطر للقيام بذلك مرة أخرى لفترة طويلة جدا".

وشدد فانس على أن الهدف الأساسي للرئيس هو تحييد قدرات الخصوم التي تهدد أمن الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمساعي المستمرة لبناء سلاح نووي.

تداعيات أسعار الطاقة

وفيما يخص التأثيرات الاقتصادية للصراع، أقر فانس بارتفاع أسعار الوقود، لكنه وصف هذا الارتفاع بالعابر.

وأوضح "لقد ارتفعت أسعار البنزين بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، لكنها ستنخفض. هذا رد فعل مؤقت تجاه صراع سيكون قصير الأمد في نهاية المطاف."

وتابع فانس: "أعتقد أن الرئيس كان واضحا جدا بشأن هذا الأمر؛ فنحن لسنا مهتمين بالتواجد في إيران بعد عام أو عامين من الآن."