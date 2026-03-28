وأوضح الإسعاف الإسرائيلي أن صاروخا إيرانيا أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة في المنطقة.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الصاروخ الإيراني سقط على عدة منازل سكنية في منطقة بيت شيمش.

كانت وكالة فرانس برس قد أفادت، السبت، بسماع دوي انفجارين فوق القدس، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه رصد أكثر من موجة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربات على "أهداف تابعة للنظام" الإيراني فجر السبت، بعدما أفاد مراسل "فرانس برس" في طهران بسماع دوي نحو 10 انفجارات قوية، وبرؤية عمود من الدخان الأسود.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع سلسلة غارات مكثفة طالت مواقع عدة في مدن طهران وأصفهان وشيراز ودزفول.

وشهد الجمعة مقتل رجل وإصابة اثنين آخرين في تل أبيب، حسبما أفادت خدمات الإسعاف، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وأعلن قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ميكي دافيد، في مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي، أن "قنبلة عنقودية من صاروخ أصابت شقة في مبنى سكني، مما أدى إلى أضرار جسيمة".

وقال: "أصيبت الشقة بقنبلة عنقودية اخترقت السقف وعبرت طابقا، ثم انفجرت في الطابق الثاني".

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام إسرائيلية انتشارا واسعا لفرق الإنقاذ قرب موقع سقوط صاروخ.