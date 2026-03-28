وذكر بيان للجيش أن العملية ركزت على ضرب قدرات الإنتاج العسكري الإيراني، وشملت الهجمات موقع مخصص لإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة، منشأة تستخدم لإنتاج مواد متفجرة تدخل في عمليات تخصيب اليورانيوم، موقع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية مخصص لتطوير وإنتاج مواد متفجرة متقدمة، إلى جانب منشأة لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة.

ووصف الجيش الإسرائيلي العملية بأنها "ضربة مركبة" استهدفت شل قدرات النظام الإيراني في مسارين متوازيين وهما برنامج الأسلحة النووية وتطوير الصواريخ طويلة المدى.

وشدد البيان على أن الهدف من هذه العمليات هو "تجريد النظام الإيراني من قدرات الإنتاج التي بناها على مدار سنوات"، مؤكدا استمرار العمليات التي تستهدف الصناعات العسكرية الإيرانية.