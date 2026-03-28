وقال تحالف "تأسيس"، في بيان، إن القصف طال تجمعا للمدنيين في منطقة بيام كاشا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مشيرا إلى أن المنطقة نفسها شهدت خلال الأسبوع الماضي ثلاث غارات جوية أودت بحياة أكثر من 60 شخصا وأصابت مئات آخرين.

وأضاف أن مدينة زالنجي بوسط دارفور تعرضت أيضا لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش، استهدف معسكر "خمسة دقائق" للنازحين، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة عدد من الأشخاص وتدمير منازل.

واعتبر التحالف أن تصاعد استهداف المدنيين والمرافق المدنية، مثل المستشفيات والأسواق، يمثل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ولم يصدر عن الجيش السوداني تعليق رسمي على هذه الاتهامات حتى الآن.

ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، في صراع تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع نزوح نحو 12 مليون شخص ومعاناة نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.