وأفادت وكالتا أنباء الطلبة و تسنيم الدولية للأنباء أن النائب عن مدينة طهران مالك شريعتي أعلن أن مشروع القانون المطروح للنقاش في البرلمان يتضمن 3 بنود وهي إعلان الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، إلغاء قانون المبادرة المتبادلة الخاص بتنفيذ الاتفاق النووي، دعم إبرام اتفاق دولي جديد مع الدول ذات الاتجاه المشترك (ومنها منظمتا بريكس وشنغهاي) في تطوير التكنولوجيا النووية السلمية.

وأضاف هذا النائب أن مشروع القانون هذا أدرج على جدول الأعمال بصفة فورية. وقال شريعتي أن الاقتراح يهدف "لدعم الحقوق النووية للشعب الإيراني".

يشار إلى أن البرلمان الإيراني ليس لديه سلطة الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بمفرده.

ومن المرجح أن تتطلب أي خطوة من هذا القبيل مراجعة وموافقة من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يشرف على القرارات الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية الحساسة بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.