ووفقا لمراسلنا فقد قتل 5 مسعفين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى مقتل 4 مسعفين جراء قصف قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف في جنوب لبنان.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية بـ"استشهاد 4 مسعفين إثر استهداف سيارة إسعاف لكشافة الرسالة الإسلامية على طريق زوطر الشرقية قضاء النبطية".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة من طائرة مسيرة على طريق زوطر الشرقية أدت إلى "سقوط شهداء من مسعفي كشافة الرسالة الإسلامية".

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان صحفي سابق، بأن "غارة للعدو الإسرائيلي على إسعاف للدفاع المدني - الهيئة الصحية في كفرتبنيت أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة أربعة بجروح".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت يوم الأربعاء الماضي مقتل 42 مسعفا إثر القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في الثاني من الشهر الجاري.

من ناحية ثانية، أفاد مراسلنا بوقوع غارة إسرائيلية على أطراف مدينة بنت جبيل وبلدة بيوت السياد وقصف مدفعي على بلدتي القليلة وأرنون جنوبي لبنان.

وأشار إلى سقوط 4 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة الحنية جنوبي لبنان، فيما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية.