وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن وزراء خارجية البلدان الأربعة سيجتمعون "في إسلام آباد في 29 و30 مارس".

وأضاف أن الهدف من اللقاء هو إجراء "محادثات معمّقة حول سلسلة من المسائل، بما فيها جهود خفض التوتر في المنطقة".

وفي وقت سابق، عرض رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، استضافة بلاده لمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار جهود تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط واحتواء التصعيد الإقليمي.

ويأتي هذا الطرح في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإحياء المسار الدبلوماسي، في ظل مخاوف من اتساع نطاق الصراع وتداعياته على الأمن الإقليمي والدولي، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من واشنطن أو طهران بشأن المبادرة الباكستانية.